شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الـ 12 تضمن للأهلى المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فريق الأهلي المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في نسخته القادمة 2024 / 2025 بعد التتويج بلقب الأميرة الأفريقية في النسخة الحالية، عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة القارية.

وتنص لائحة الكاف الجديدة على ضمان مشاركة بطل أفريقيا في النسخة القادمة من دوري الأبطال بدون النظر إلى ترتيبه في جدول الدوري بالنسخة الحالية.

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة .

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.

فرض الأهلي سيطرته على أول 15 دقيقة وسجل الأحمر الهدف الأول في الدقيقة الرابعة لعبها رامي ربيعة برأسه اصطدمت بقدم لاعب الترجي روجر أهولو وسكنت مرمى فريقه، وواصل الأهلي الضغط وسدد وسام أبو علي كرة قوية مرت بجوار القائم .

ونال روجي أهولو بطاقة صفراء للخشونة مع مروان عطية في الدقيقة 21، ونشط أداء الترجي تدريجيا، وبدأ يشن أكثر من هجمة على مرمى مصطفى شوبير.

تواصل الضغط الأهلاوي وأهدر حسين الشحات فرصتين للتسجيل، كما سدد إمام عاشور أكثر من كرة قوية، وجاءت هجمات الترجي على استحياء لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف من النيران الصديقة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني عكس بداية الشوط الأول تماماً، فالضيوف نزلوا هذا الشوط بضغط واضح على مرمى الأهلي، وسنحت لهم أكثر من فرصة وسط تراجع غريب من لاعبي الأهلي.

ودفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بالمالي أليو ديانج بعد طول غياب للإصابة، حيث شارك بدلاً من بيرسي تاو في الدقيقة 67، وانحصر اللعب وسط الملعب لتعود بعدها السيطرة للترجي مع الهجوم الضعيف من الأهلي .

في الدقيقة 78 شارك كهربا بدلاً من وسام أبو علي وأفشة بدلاً من مروان عطية، وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء تبادل الهجوم من الفريقين وسدد أفشة ضربة حرة مباشرة تصدت لها العارضة لتُنقذ الترجي من استقبال هدف مؤكد .

بعد كرة أفشة ينشط أداء الترجي بشكل واضح في الدقائق الأخيرة باحثاً عن هدف التعادل، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأهلي والتتويج باللقب.