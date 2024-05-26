شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: من يلعب في الأهلى يرى البطولات والعز.. وهذه رسالة لعلى معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رامى ربيعة مدافع الأهلى عن سعادته بتتويج المارد الأحمر بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى موجهاً الشكر لجمهور القلعة الحمراء الذى ساند الفريق على استاد القاهرة الدولى.

قال ربيعة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى إن من يلعب في صفوف المارد الأحمر يرى البطولات والخير والعز دائما، مؤكداً أنه يحمد الله على ألقابه مع الفريق وأنه يطمح فى المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

ووجه رامى ربيعة رسالة إلى زميله المصاب التونسى على معلول قائلاً:" ألف سلامة لعلى معلول وإن شاء يرجع في أقرب وقت لصفوف الفريق.

وتوّج فريق الكرة بـ النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يحصل النادي الأهلي على مبلغ 4 ملايين دولار أي ما يعادل 188 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.