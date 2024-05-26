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المقاولون العرب يواصل استقبال الناشئين استعداداً للموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - يواصل نادي المقاولون العرب، اليوم الأحد، استقبال ناشئي كرة القدم موسم 2024-2025 للكشف عن مواهب جديدة.

وكشف قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب برئاسة يسري عبد الغني موعد الاختبارات بداية من أمس السبت 25 مايو الجاري في الساعة 8:00 صباحا.


وتبدأ الاختبارات في الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي بمدينة نصر القاهرة.


المواعيد
الأيام ( السبت , الأثنين , الاربعاء )
مواليد البراعم (2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 )

أيام ( الأحد , الثلاثاء , الخميس )
ناشئين مواليد ( 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 )

وتقام الاختبارات في مقر نادي المقاولون العرب بمدينة نصر بالقاهرة على أن يتم تحديد موعد اختبارات مواليد 2005 بعد انتهاء الامتحانات.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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