شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يواصل استقبال الناشئين استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نادي المقاولون العرب، اليوم الأحد، استقبال ناشئي كرة القدم موسم 2024-2025 للكشف عن مواهب جديدة.

وكشف قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب برئاسة يسري عبد الغني موعد الاختبارات بداية من أمس السبت 25 مايو الجاري في الساعة 8:00 صباحا.



وتبدأ الاختبارات في الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي بمدينة نصر القاهرة.



المواعيد

الأيام ( السبت , الأثنين , الاربعاء )

مواليد البراعم (2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 )

أيام ( الأحد , الثلاثاء , الخميس )

ناشئين مواليد ( 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 )

وتقام الاختبارات في مقر نادي المقاولون العرب بمدينة نصر بالقاهرة على أن يتم تحديد موعد اختبارات مواليد 2005 بعد انتهاء الامتحانات.