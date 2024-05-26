شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى: أنا مش بتاع لقطة ومصطفى شوبير قدم بطولة قوية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد هانى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن سعادته بالتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسي، موجهاً الشكر لجماهير القلعة الحمراء التي تواجدت في استاد القاهرة الدولى.

وقال محمد هانى، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة الأهلى: "الحمد لله على البطولة، وبحب أشتغل على نفسي وأجتهد في الملعب وأنا مش بتاع لقطة، ومصطفى شوبير قدم بطولة قوية مع الفريق ومجتهد وربنا كرمه".

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحصل النادي الأهلي على مبلغ 4 ملايين دولار أي ما يعادل 188 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.