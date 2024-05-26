شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف القرارات الجدلية تحكيميا فى ليلة فوز الأهلى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي الكونغولي جان ندالا تمتع بلياقة بدنية جيدة وبذل جهدا كبيرا للتواجد بالمكان المناسب خلال إدارته لمواجهة الأهلي والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذى أقيم مساء السبت باستاد القاهرة، وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون رد والتتويج باللقب الأفريقي الـ12 في تاريخه.

وقال عقل، إن المباراة شهدت التزاما وطاعة من اللاعبين للقرارات التحكيمية، لكن الدولي الكونغولي جان ندالا كان أحيانا يجد صعوبة في الابتعاد عن مسار الكرة ومحيط اللعب خلال اللقاء الذى شهد أكثر من قرار تحكيمي مؤثر للحكم الكونغولي خلال فعاليات اللقاء، وجاء أبرزها كما يلي:

في الدقيقة 12 طالب لاعبو الترجي بركلة جزاء بسبب لمسة يد على إمام عاشور، والحكم سمح باستمرار في قرار فنى صحيح والـVAR أكد القرار.

وفي الدقيقة 22 تغاضى الحكم عن طرد الإيفواري روجير لاعب الترجي، للعب بقوة زائدة مع مروان عطية لاعب الأهلي، واكتفى الحكم بالإنذار فقط، وكان يجب أن يتدخل الـVAR، وكان لاعب الترجي يستحق الطرد طبقا للبروتوكول.

وفي الدقيقة 90 طالب لاعبو الترجي بركلة جزاء على كريم فؤاد لاعب الأهلي، لكن الحكم سمح باستمرار اللعب طبقا للقانون لأن الالتحام كان مشروعا، ونجح مدافع الأهلي في لعب الكرة والـVAR أكد القرار طبقا للبروتوكول.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لثلاثي الترجي التونسي روجير اهولو وانوتشى وبن حميدة للاعتراض والتهور، كما أنذر المدير الفني للترجي، وقد أحسن الحكم تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد، وتعاونا مع الحكم فى إدارة المباراة، كما سيطر الحكم الرابع على المنطقة الفنية، وأدى مهامه بشكل جيد.

ثلاثي الـVAR تعاونوا مع الحكم في إدارة طبقا للبرتوكول فيماع عدا غيابهم عن طرد لاعب الترجى روجيو اهولو في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.



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