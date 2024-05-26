شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة: أسرتى تتأثر بالانتقادات.. ولو رأيت مشجع الترجى لمنحته هدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامي ربيعة لاعب الأهلي أنه لا يهتم بما يقال ويركز فقط مع الفريق من اجل تقديم أفضل ما لديه وكل واحد حر فيما يقوله ولا يهتم سوي بأنه يركز في التدريب .

وأضاف ربيعة في تصريحات لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc مؤكدا أنه تربي علي الشخصية القوية في النادي الأهلي على أيدى نجوم كبار واستفاد منهم كثيرا .

وواصل تصريحاته مؤكدا أن عائلته طول الوقت في حالة ضغط بسبب أنهم يركزون معه ويحزنون من أي نقد يوجه لي وأنه ليس لديه ما يقوله سوي أنهم كل حياته ويتمني أي طلب لهم لتحقيقه .

واختتم تصريحاته بأنه لم ير فيديو المشجع التونسي الذي قال إنه أخطر لاعب، ولكن زملائه تحدثوا معه عنه، وأنه لو رآه سيقدم له هدية.