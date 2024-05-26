شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما نجم الزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"29" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل يوسف أوباما، لاعب الزمالك، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ29 فهو من مواليد 26 مايو 1995، بدأ مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013 / 2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك.

يوسف أوباما لعب 237 مباراة مع الفريق الأول لنادى الزمالك وسجل 44 هدفا وصنع 27.

فاز أوباما مع الزمالك بـ 14 بطولة هي ثلاثة القاب للدوري المصري و 5 بطولات لكأس مصر وبطولتين الكونفدرالية وبطولتين للسوبر المصري وبطولة للسوبر الافريقى وبطولة للسوبر السعودى.

وكان أوباما لاعبا أساسيا فى تشكيلة الزمالك، ورغم غيابه فى أكثر من مباراة لظروف مختلفة أبرزها نهائى القرن أمام الأهلى، بسبب إصابته بفيروس كورونا، إلا أن صانع الألعاب كان عنصرا أساسيا في خطط باتريس كارتيرون، ثم جايمى باتشيكو، ثم فيريرا بعد العودة لتدريب الفريق الأبيض قبل أن يرحل على سبيل الإعارة لصفوف الحزم السعودى قبل أن يعود مجدداً لصفوف القلعة البيضاء حالياً.