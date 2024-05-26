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الامارات | «نقطة» تُسعد كلباء.. وتُحزن بني ياس

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر بني ياس فرصة العودة بالنقاط الثلاث من ملعب كلباء، واكتفى بالتعادل السلبي مع «النمور»، أمس، ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين.

ولم يستفد «السماوي» من النقص العددي لأصحاب الأرض منذ الدقيقة 19، التي شهدت إشهار الحكم أحمد عيسى درويش البطاقة الحمراء للاعب كايو إدواردو بعد تدخل عنيف ضد لاعب بني ياس، سامويل سوزا.

وكانت الأفضلية لمصلحة كلباء، الذي دخل المواجهة مهاجماً، وحصل على فرص عدة كانت كفيلة بمنحه التقدم، لكن الحارس فهد الظنحاني كان لها بالمرصاد.

ولم يستغل «السماوي» النقص العددي لكلباء، بل كانت الأفضلية الميدانية لمصلحة «النمور» الذين كانوا قريبين من التسجيل، إلا أنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة.

وتحول بعدها اللعب لمصلحة بني ياس في الحصة الثانية، لكن بقيت النتيجة على حالها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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