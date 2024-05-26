الامارات | 223 سباحاً يتنافسون على ألقاب بطولة كأس الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس بطولة كأس الاتحاد للسباحة التي تقام في مجمع حمدان الرياضي بدبي، بتنظيم اتحاد السباحة وبمشاركة 223 سباحاً وسباحة. وتخصص البطولة لفئات الأشبال والناشئين تحت 12 و14 و16 سنة، وتختتم اليوم بتتويج الفريق الفائز بدرع التفوق العام للسباحة. وتشارك في المنافسات أندية: الحمرية، الذيد، دبا الفجيرة، مليحة، عجمان، أبوظبي، الفجيرة، البطائح والوصل. وتأتي هذه البطولة امتداداً لمشاركة السباحين من الفئات السنية في دورة الألعاب الخليجية الأولى التي أقيمت مطلع الشهر الجاري في أبوظبي وحصد فيها سباحو المنتخب 28 ميدالية.