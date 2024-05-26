شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطر أنتونى موديست بالرحيل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطر مسئولو النادى الاهلى الفرنسي أنتونى موديست، مهاجم الفريق، خلال الأيام المقبلة بانتهاء مشواره مع القلعة الحمراء، بعدما استقرت الإدارة الحمراء على رحيل اللاعب فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليصبح أول لاعب فى قائمة الراحلين بنهاية الموسم.

وتعاقد الأهلى مع موديست الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادى بوروسيا دورتموند الألمانى، ويمتلك اللاعب بنداً فى عقده يتيح تمديد تعاقده تلقائياً لمدة عام آخر حال تخطى نسبة 75% من المشاركة مع الفريق وهو مالم يتحقق حتى الآن.

ولم يقدم موديست مع الأهلى ما يستحق عليه المشاركة أساسياً، ورغم حصوله على عدة فرص منذ بداية الموسم وظهر اللاعب بمستوى متواضع فى المباريات الماضية ليصبح أسيراً لدكة البدلاء، ويشارك على فترات متباعدة.