شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستضيف الإسماعيلى فى الأسبوع الـ25 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، ضيفا ثقيلا على البنك الأهلى فى الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة، في مواجهة صعبة على الفريقين اللذين يسعيان للفوز لحصد النقاط الثلاث للدخول فى المنطقة الدافئة والابتعاد عن القاع.

ويحتل الإسماعيلى المركز الـ 12 برصيد 26 نقطة فى جدول الدورى، بينما يسكن البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من يوم 27 مايو الجارى ، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.