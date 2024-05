جدول مباريات اليوم الأحد ٢٦ مايو ٢٠٢٤ كاملاً والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الأحد الموافق 26 من شهر مايو 2024 عدة مواجهات مرتقبة على صعيد المنافسات المحلية والدوري المصري بالاضافة الى الكرة الاوروبية على رأسها الدوري الاسباني والايطالي.

وتأتي مواعيد مواجهات اليوم كاملة والقنوات الناقلة على النحو التالي ..

الدوري الاسباني..

خيتافي ضد ريال مايوركا 3 ظهراً عبر قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو أمام فالنسيا 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

لاس بالماس ضد ديبورتيفو ألافيس 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

إشبيلية أمام برشلونة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الايطالي..

أتالانتا في مواجهة تورينو 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي ضد ليتشي 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 2

إمبولي أمام روما 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

فروسينوني ضد أودينيزي 9:45 مساءً

هيلاس فيرونا أمام انتر ميلان 9:45 مساءً عبر قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو في مواجهة ساسولو 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 3

الدوري المصري..

البنك الأهلي أمام الإسماعيلي 4 عصرا عبر قناة 1 on time sport

طلائع الجيش ضد بلدية المحلة 7 مساء عبر قناة 2 on time sport .

مودرن فيوتشر في مواجهة المصري البورسعيدي 7 مساء عبر قناة 1 on time sport