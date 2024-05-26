الزمالك يسابق الزمن لتجهيز فتوح قبل مواجهة الإتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - يبذل الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامه جهودا كبيره فى محاوله لتجهيز أحمد فتوح الظهير أيسر للفريق لمباراة الزمالك القادمه أمام الإتحاد السكندري المقررة غداً باستاد الجيش ببرج العرب فى الجوله ال٢٥ لبطولة الدوري الممتاز.

ويعانى فتوح من اصابة فى العضلة الضامة أدت إلى غيابه عن مباراة الفريق الاخيرة أمام فيوتشر مما اضطر الجهاز الفنى بالاستعانة بإبراهيما انداى فى مركز الظهير الايسر.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز جلسه مع معاونيه تم خلالها الإتفاق على البحث عن عناصر جديده من قطاع الناشئين فى هذا المركز لحل أزمة الظهير الأيسر وحتى تكون هناك بدائل جاهزه عند غياب فتوح بعد فشل إبراهيما نداي فى إثبات وجوده فى لقاء فيوتشر واضطر الجهاز الفني إلى استبداله.

وقرر المدير الفني أداء المران الأخير على ملعب النادي بعدها يختار ٢٢ لاعبا للسفر إلى الاسكندريه للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب استعدادا للقاء الإتحاد.

ووافق مجلس الإداره على سفر أحمد حمدي لاعب خط الوسط إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بصحبة الدكتور محمد أسامه عندما ينتهى من الحصول على تأشيرة السفر.

على صعيد أخر يعقد مجلس الإدارة جلسه مهمه غدا الإثنين يبحث فيها أسباب تدهور ملف ألعاب الصالات بعد أن خسرت جميع الفرق بطولات هذا الموسم باستثناء بطولة إفريقيا للكره الطائره للسيدات وكان آخرها خسارة بطولة دوري اليد أمام الأهلى أمس الأول.