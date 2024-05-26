"أفريقيا عايزة صحة".. إمام عاشور يحتفل بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توج الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الترجي بهدف نظيف سجله رامي ربيعة، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم أمس على ستاد القاهرة الدولي.

واحتفل إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، بتحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، ونشر صورته بالكأس عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "أفريقيا عايزة صحة".

وضرب الأهلي موعدا مع الزمالك، في السوبر الأفريقي، عقب تتويج الأخير بالكونفدرالية الإفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.

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