إمام عاشور: "حققت حلمي.. وفي الأهلي كل أسبوعين بطولة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، عن التتويج بدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أنه حقق حلمه ويسعى إلى المزيد.

وقال عاشور في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "فيسبوك": "لا أستطيع وصف شعوري، حققت حلم من أحلامي ولن تكون البطولة الإفريقية الأخيرة لي مع الفريق، وأعد الجمهور بالمزيد".

وأضاف: "الأهلي دائما يلعب على بطولات، وطالما أنا في النادي أعلم أن كل شهر أو كل أسبوعين نحقق بطولة أو 2، وأتمنى أن ننافس على لقب كأس العالم للأندية في السنوات المقبلة".

واختتم عاشور: "الجمهور من أول دقيقة كان داعم للجميع وليس لي أنا فقط، ولم يبخل أي لاعب بنقطة عرق".

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