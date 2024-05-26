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جوميز يضع اللمسات النهائية لخطة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، اليوم الأحد، تدريباته على ملعب النادي، بل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة .

ويلتقي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري، غدا الإثنين، في الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقرر أن يتوجه الفريق الأبيض، عقب المران مباشرة إلى مدينة الإسكندرية، للمبيت هناك حتى موعد المباراة.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز، اللمسات النهائية على خطة الفريق الأبيض، لمواجهة الاتحاد السكندري خلال المران الختامي اليوم.

وكان الزمالك تعادل في الجولة الماضية، مع نظيره مودرن فيوتشر، بهدف لكل فريق، في بطولة الدوري المصري الممتاز، ورفع رصيده إلى 25 نقطة في جدول المسابقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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