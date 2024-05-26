الترجي يعتذر لجماهيره بعد الخسارة أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه رياض بالنور المشرف على كرة القدم في نادي الترجي الرياضي التونسي اعتذاراً لجماهير ناديه عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الترجي مباراة نهائي دوري الأبطال الأفريقي أمام الأهلي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقال رياض بالنور في تصريحات نقلتها إذاعة “موزاييك” التونسية أن الترجي يظل أحد عمالقة القارة رغم خسارته للمباراة النهائية".

وأضاف: “سنحاول الحفاظ على هذه المكانة التي وصلنا إليها في الموسم الحالي ونتمنى أن يكون المستقبل أفضل بالنسبة لنا”.

وأكمل بالنور: “ لجنة التنظيم بالترجي بذلت جهوداً كبيرة من أجل دخول أكبر عدد ممكن من الجماهير إلى استاد القاهرة لكن الحضور الجماهيري فاق كل التوقعات ولم تتمكن كل الجماهير من الدخول”.