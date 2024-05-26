الأهلي يواجه أهلي بنغازي في ربع نهائي الـ BAL .. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مساء اليوم الأحد مواجهة نارية امام نظيره الأهلي بنغازي بطل ليبيا في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا لكرة السلة BAL.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي جولبي لتحقيق الفوز وتعويض خسارته في لقاء المرحلة الترتيبية أمام الفتح الرباطي من اجل مواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

وكان الأهلي خسر في مباراة تحديد المراكز أمام الفتح الرباطي المغربي أمس الجمعة، بنتيجة 89 -78.

وعقد أوجيستي عقب نهاية اللقاء جلسة مع لاعبي الفريق وطالبهم بالنسيان والتركيز في لقاء الأهلي الليبي في ربع نهائي البطولة.

وأكد أوجيستي على كامل ثقته في لاعبي القلعة الحمراء وأشاد بجهودهم الفترة الأخيرة في التدريبات وطالبهم بتطبيق خطة اللعب في المباريات على أكمل وجه.

قائمة سلة الأهلي في بطولة BAL



وتضم بعثة سلة الأهلي في رواندا 13 لاعبًا وهم: كل من سيف سمير ومحمد أبو النصر وعمر عزب وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر عرابي ومصطفى كيجو وكريم الجيزاوي ومارك ليونز وتوني ميتشيل جونيور وباتريك جاردنر وبرنس آدمز علي وسيف هنداوي.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من أوجستي بوش مديرًا فنيًا وأحمد الجارحي مدربًا عامًا ورامي الدياسطي مدربًا مساعدًا وطارق الغنام مديرًا للفريق ومحمد جاد طبيب الفريق وأحمد حسن إخصائي العلاج الطبيعي ومروان عادل عبد المنعم المعد البدني.

موعد مباراة الأهلي والأهلي بنغازي في BAL

تنطلق مباراة الأهلي أمام نظيره الأهلي بنغازي في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأهلي بنغازي في BAL

تنقل مباراة الأهلي أمام نظيره الأهلي بنغازي في ربع نهائي بطولة BAL بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس بصوت المعلق وليد أبوسريع.