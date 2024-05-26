موعد مباراة الأهلى القادمة بعد حصد اللقب الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، مواجهة أمام نظيره الألمونيوم، في الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات مباريات الدور الأول من بطولة كأس مصر، إلا أنه من المحتمل أن يتم تأجيل تلك المواجهة، وفقًا لطلب القلعة الحمراء.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف مساء أمس السبت على ملعب القاهرة الدولي.

وتوج الأهلي باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه، ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية الحاصلة على اللقب.

وجاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول والمباراة.

ونجح المارد الأحمر في الحفاظ على تقدمه خلال الخمس وسبعون دقيقة الماضية، حيث يرغب لاعبو الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.