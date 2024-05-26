مودرن فيوتشر في اختبار صعب أمام المصري البورسعيدي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يلعب مودرن فيوتشر مواجهة صعبة أمام نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التى تجمع بين الفريقين بمنافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة فيوتشر مع المصري على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنطلق في السابعة مساء.

ويتواجد فيوتشر حاليا بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ31 نقطة من 22 مباراة، حيث فاز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر في 5 مباريات.

ويقبع المصري البورسعيدي في وصافة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة جمعها من خوض 23 مباراة، حيث فاز في 11 مواجهة وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات.