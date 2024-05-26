اخبار الرياضه

الصيد يُكرم أبطال الجمباز بحضور مجلس ادارة الاتحاد المصري(صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/16
  • 2/16
  • 3/16
  • 4/16
  • 5/16
  • 6/16
  • 7/16
  • 8/16
  • 9/16
  • 10/16
  • 11/16
  • 12/16
  • 13/16
  • 14/16
  • 15/16
  • 16/16

ياسر رشاد - القاهرة - كرم مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب وبحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، أبطال الجمباز بالنادى اللاعبة چنا هانى اسماعيل المتأهلة لأولمبياد باريس وأبطال الصيد  الحائزين على المراكز الاولى فى البطولات الافريقية والمحلية فى الحفل الذي اقيم مساء اليوم بالمقر الرئيسي بالدقي.

 

 

5935bdc193.jpg


كما تم تكريم اللاعبين واللاعبات الدوليين السابقين، واللاعبين الدوليين الفائزين خلال البطولات الافريقية الحالية، بالاضافة اللاعبين الحاصلين على المراكز الاولى بالطولات المحلية، كما تم تكريم الأجهزة الفنية والإدارية وتكريم اسم الراحل الدكتور حاتم ابو حمدة المدير الفني السابق لجمباز نادي الصيد على إنجازاته المتميزة مع النادي طوال السنوات الماضية.

 

1a9b4642dc.jpg

 

b461db5e11.jpg

 

0d283196cf.jpg

 

0414c7f5cd.jpg

 

fbd6a61ef3.jpg

 

353d48a71b.jpg


شهد الحفل حضور الدكتور أشرف محرم نائب رئيس مجلس إدارة النادى، والمهندس أحمد مجيب والمهندس أحمد الشاذلى، أعضاء مجلس إدارة النادي و محمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذى،و أشرف الفار نائب المدير التنفيذى للأنشطة ونائبه الدكتور محمد على عبد العزيز.

dcc32798a0.jpg

 

5d90d46518.jpg

 

542f72cfa4.jpg

 

8f27c88d4e.jpg

 

911a810870.jpg

 

dd437de67c.jpg

 

de6c36d2fb.jpg
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا