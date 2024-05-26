الصيد يُكرم أبطال الجمباز بحضور مجلس ادارة الاتحاد المصري(صور)

ياسر رشاد - القاهرة - كرم مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب وبحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، أبطال الجمباز بالنادى اللاعبة چنا هانى اسماعيل المتأهلة لأولمبياد باريس وأبطال الصيد الحائزين على المراكز الاولى فى البطولات الافريقية والمحلية فى الحفل الذي اقيم مساء اليوم بالمقر الرئيسي بالدقي.



كما تم تكريم اللاعبين واللاعبات الدوليين السابقين، واللاعبين الدوليين الفائزين خلال البطولات الافريقية الحالية، بالاضافة اللاعبين الحاصلين على المراكز الاولى بالطولات المحلية، كما تم تكريم الأجهزة الفنية والإدارية وتكريم اسم الراحل الدكتور حاتم ابو حمدة المدير الفني السابق لجمباز نادي الصيد على إنجازاته المتميزة مع النادي طوال السنوات الماضية.



شهد الحفل حضور الدكتور أشرف محرم نائب رئيس مجلس إدارة النادى، والمهندس أحمد مجيب والمهندس أحمد الشاذلى، أعضاء مجلس إدارة النادي و محمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذى،و أشرف الفار نائب المدير التنفيذى للأنشطة الرياضية ونائبه الدكتور محمد على عبد العزيز.