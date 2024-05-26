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البنك الأهلي يستضيف الاسماعيلي بالجولة الـ 25 في الدوري الممتاز

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الإسماعيلي مع نظيره البنك الأهلي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الممتاز.


ومن المقرر أن تقام مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي في الـ4 عصرا على ستاد القاهرة الدولي.


ويتواجد البنك الأهلي في المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري الممتاز بـ 22 نقطة من 24 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر في 14 مباراة.

 

وعلى الجانب الآخر، يقع الإسماعيلي في المركز الـ12 بـ26 نقطة من 24 مباراة، حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر في 10 مباريات.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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