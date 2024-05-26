ختام بطولة الجمهورية للكومباك سبورتنج على ميادين صيد الدقي

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للكومباك سبورتنج التى اقيمت فعالياتها على ميادين الرماية بصيد الدقي، بحضور المهندس عبدالله غراب رئيس مجلس إدارة النادي والمهندس احمد مجيب والمهندس احمد الشاذلي اعضاء مجلس الادارة و محمد غباشي القائم بأعمال المدير التنفيذي واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والافريقي للرماية والعميد احمد خيري نائب المدير التنفيذي لنشاط الرماية و مجدى لطفي مدير البطولة التى اسفرت نتائجها عن الاتى:



الرجال :

توج الرامي ياسين محمد ابراهيم (صيد اسكندرية) بالمركز الاول ، وفاز الرامي احمد محمد عبد السلام ( صيد اسكندرية) بالمركز الثاني، وحقق الرامي حسن على القريعي (صيد الدقى) المركز الثالث.



السيدات :

توجت الرامية سحر طلعت (صيد الدقى) بالمركز الاول بالبطولة.



الفترن:

توج الرامي طارق محمد عثمان (صيد الدقى ) بالمركز الاول.



الماسترز :

توج الرامي نور الدين محمد (صيد الدقى) بالمركز الاول، فيما حصد الرامي بيرج انترانيك مشجيان ( صيد اسكندرية) بالمركز الثانى، وحقق الرامي على محمد احمد ( صيد اسكندرية) المركز الثالث.



السنيور :

توج الرامي هشام محمد عزيز (صيد الدقي) بالمركز الاول ، وحصل الرامي محمد عبد السلام ابراهيم (صيد اسكندرية) على المركز الثاني، وحقق الرامي تحسين محمد رزق (صيد الدقي) المركز الثالث.



الناشئين:

فاز الرامي يوسف حازم عامر ( صيد الدقي) بالمركز الاول، واحرز الرامي فؤاد فايز حبشي (صيد الدقى) المركز الثاني، وحقق الرامي ادم احمد محمد ( صيد الدقي) المركز الثالث.



الفرق:

توج فريق صيد اسكندرية بالمركز الاول المكون من الرماه احمد محمد عبد السلام، كريم عادل عبد السلام، ياسين محمد عبد السلام.



وفاز فريق صيد الدقي بالمركز الثاني المكون من الرماه حسن على القريعي، محمد يحيي عبد الرحيم، ماجد احمد عوف.



وحقق فريق صيد اسكندرية المركز الثالث بفرسيق مكون من الرماه يحيي السيد عبد السلام، عبد السلام السيد عبد السلام، محمد عبد السلام عشره.