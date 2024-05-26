بايرن ميونخ يستعد لإعلان تعاقده مع كومباني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني للإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن تعاقده مع المدير الفني الجديد الذي يتولي قيادة البافاري خلفاً لتوماس توخيل بعد رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات: “ بايرن ميونخ أنهى جميع الأوراق للتوقيع مع البلجيكي فينسنت كومباني ليصبح المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ ”.

وأضاف: “ سيحصل بيرنلي الإنجليزي على 12 مليون يورو مقابل رحيل كومباني إلى بايرن ميونخ، كما ان فريق المحامين الخاص بالمدرب البلجيكي حصلوا على الضوء الأخضر للتوقيع مع بايرن على عقد يمتد لـ 3 مواسم مقبلة ”.

وأكمل: “ من المنتظر أن يعلن بايرن ميونخ بشكل رسمي تعاقده مع كومباني مطلع الأسبوع المقبل ”.

وكان بايرن ميونخ قد أنهى موسمه دون الحصول على أي بطولة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات ليقرر عدم إستمرار مدربه توماس توخيل.