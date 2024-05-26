أسطورة مانشستر يونايتد يتغنى بالموهبة ماينو بعد التتويج بكأس الإتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد بول سكولز أسطورة فريق مانشستر يونايتد ونجم وسط منتخب إنجلترا السابق باللاعب الصاعد كوبي ماينو نجم اليونايتد بعد مساهمته في تتويج فريقه بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي.

وتوج مانشستر يونايتد بطلاً لكأس الإتحاد عقب الفوز على غريمه التقليدي مانشستر سيتي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وقال بول سكولز في تصريحات صحفية: “ لا تهدروا وقتكم بعقد المقارنات بيني وبين كوبي ماينو، أنه أفضل مني 10 مرات عندما كنت في الـ 19 من عمري ”.

وأضاف: “ انا معجب للغاية بطريقته في استلام الكرة، هدوءه ومراقبته لما يدور حولة داخل الملعب ”

وأكمل بول سكولز: “ انه يسجل أهدافاً مهمة في المباريات الكبيرة، هو حقاً ىلاعب استثنائي ”.

وسجل كوبي ماينو ثاني أهداف مانشستر يونايتد أمام السيتي بعدما سجل زميله الصاعد اليخاندرو جرناتشو أول الأهداف قبل أن يقلص جيريمي دوكو النتيجة في الشوط الثاني.