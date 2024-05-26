شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الاستعانة بالتحكيم الأجنبي فى مباريات الدوري الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى الزمالك ملف الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق الكروي الأول خلال مشاركته ببطولة الدوري الممتاز، والتي تحدث عنها البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة مودرن فيوتشر فى الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري، حيث قال المدير الفني، "أحاول أن أكون هادئاً في تصريحاتي عقب المباريات، ولكن هناك ركلة جزاء غير محتسبة فى لقاء سموحة الماضي، وبعدما احتسبها الحكم تم إلغاؤها بقرار من حكم الفيديو، وفى لقاء مودرن فيوتشر الزمالك له ضربة جزاء واضحة لصالح مصطفى شلبي، ولابد أن تساعد تقنية الفيديو حكم اللقاء لتحقيق العدالة بين جميع الفرق".

وبدأ مسئولو الزمالك دراسة إمكانية الاستعانة بحكام أجانب في بعض المواجهات المقبلة بالدوري، وتحديدًا فى المواجهات المهمة والحاسمة، خاصة أن مجلس إدارة القلعة البيضاء مازال يتمسك بأمل المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، أو الوصول للمركز الثاني بجدول الترتيب حتى يضمن المشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها المقبلة.

ولم يحسم الزمالك موقفه النهائي من الاستعانة بالحكام الأجانب في بعض المباريات الهامة في مسابقة الدورى، إلا إن الأمر أصبح محل دراسة قوية من قبل المجلس، لاسيما وإن حسين لبيب رئيس مجلس القلعة البيضاء أكد إنه سيدرس الاستعانة بالحكام الأجانب في ظل كثرة الأخطاء المؤثرة من التحكيم المصري.