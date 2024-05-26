شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يصطدم بالمصرى الليلة فى الجولة 25 من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب في تمام السابعة مساءا، ضمن مواجهات الأسبوع الـ25 من عمر الدورى المصرى الممتاز، فى مواجهة صعبة على الفريقين اللذين يبحثان عن الفوز للإستمرار في مناطحة الكبار حيث يحتل المصرى المركز الثانى برصيد 38 نقطة بينما يسكن فيوتشر المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من يوم 27 مايو الجارى ، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.