شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستطلع رأي كولر فى رحيل عمرو السولية نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور الفنية التي تخص الفريق، وفى مقدمتها مصير بعض اللاعبين وأبرزهم عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق.

وتلقى السولية خلال الساعات الماضية عرضاً من أحد الأندية القطرية للاستفادة من خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة التي تفصلنا عنها أسابيع قليلة.

ويحق لعمرو السولية الآن التوقيع لأى نادٍ دون الحصول على إذن من الاهلى لان تعاقده مع القلعة الحمراء ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب مسئولو الأهلي في الاستفسار عن موقف المدرب السويسري لحسم مصير اللاعب سواء بتمديد تعاقده والإبقاء عليه بالموسم الجديد أو إخطاره بالرحيل وحسم العروض التي وصلته.

وفى وقت سابق، رحب مارسيل كولر بتجديد عقد السولية للاستمرار مع الفريق الأحمر، باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرات ويقدم الإضافة المطلوبة عند الاستعانة به فى المباريات، ولكنه اشترط موسماً واحداً فقط، بخلاف اللاعب الذى يرغب فى تمديد تعاقده موسمين.

واقترح مسئولو الأهلي التفاوض مع عمرو السولية على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين، على أن يتم تفعيل الموسم الثاني في عقده الجديد وفقا لنسبة مشاركاته فى الموسم الأول لتنفيذ رغبة كولر، مع تقدير اللاعب مالياً بما يتناسب مع حجم عطائه للفريق على مدار عدة سنوات، بخلاف تضحياته بالكثير من الإغراءات الخارجية للبقاء في صفوف الفريق الأحمر، وهو ما تم وضعه في الحسبان خلال تحديد القيمة المالية لعقد اللاعب.