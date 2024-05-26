شكرا لقرائتكم خبر عن عمر محمود يحصد برونزية وفضيتين فى بطولة العالم للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد عمر محمود جبر، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال للشباب، 3 ميداليات في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب فى بيرو بمنافسات وزن 102 كم، بواقع برونزية الخطف وفضية الكلين والنتر وبرونزية المجموع.

فيما حصل محمود السيد ربيع لاعب المنتخب الوطنى للشباب لرفع الأثقال على الميدالية الفضية في منافسات الخطف في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب برفع ثقل قدره 144 كجم لوزن أقل من 96 كجم والمركز الخامس في الكلين والنتر برفع ثقل قدره 167 كجم والمركز الرابع في المجموع بمجموعة قدرها 311 كجم.

بينما حصلت حنين السيد لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال على الميدالية الذهبية في منافسات الخطف في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال في بيرو في منافسات وزن أقل من 71 كجم.

فيما توج أمس مصطفى محمود بكري لاعب منتخب مصر للشباب لرفع الأثقال بذهبية وفضيتين في منافسات وزن اقل من 81 كجم في بطولة العالم لرفع الاثقال للناشئين في بيرو.

وتوج بكرى بذهبية الخطف برفع ثقل قدره 144 كجم وفضية الكلين والنتر برفع ثقل قدره 166 كجم وفضية المجموع ب310 كجم.