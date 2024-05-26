شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضع برنامجاً تأهيلياً لـ حمدى فتحى.. وكوكا خارج الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، برنامجا خاصا لحمدي فتحي لاعب الوكرة القطرى للحفاظ على لياقته، بعدما أنهى مبارياته مع فريقه يوم 13 مايو الجارى، وسينتظم اللاعب في تدريبات الفراعنة مع بداية المعسكر، بينما خرج أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركى من حسابات حسام حسن للمعسكر المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا المقرر لهما 6 و10 يونيو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونفى مصدر فى الجهاز الفني لـ منتخب مصر حقيقة القائمة المسربة للمنتخب، والتي تضم قرابة 60 لاعبا للمعسكر المقبل، الذى يشهد خوض مباراتين مرتقبتين بتصفيات المونديال أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويقع الفراعنة ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وجيبوتي، وبعد انتهاء أول جولتين يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على جيبوتي بسداسية دون رد، وفي الجولة الثانية انتصر على سيراليون بهدفين نظيفين.

وتسافر بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام حسن، إلى غينيا الاستوائية 7 يونيو المقبل لمواجهة منتخبها في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على متن طائرة خاصة فى ظل ضيق الوقت بين مباراتي غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.