شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يهزم نهضة بركان ويتوج بالكونفدرالية للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 26 مايو 2019 توج فريق الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه على حساب نهضة بركان المغربى، فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية بنتيجة 5 / 3 بضربات الترجيح، ليتوج الأبيض بأول ألقابه بالبطولة الكونفدرالية، تحت قيادة كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لقلعة ميت عقبة.



حسمت مباراة إياب نهائى البطولة الكونفدرالية، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، مدافع الفريق، من ركلة جزاء، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب لكن لصالح بطل المغرب، ونصت اللائحة على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون لعب أوقات إضافية.

ونجح كل من خالد بوطيب، محمود علاء، عبد الله جمعة، يوسف أوباما وأحمد سيد "زيزو" في تسجيل ركلات الزمالك الخمس، بينما سجل إسماعيل المقدم، لابا كودجو وإيسوفو دايو لنهضة بركان وأهدر حمدي العشير ركلة واحدة.



دفع كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك وقتها بتشكيل مكون من، محمود عبد الرحيم جنش، فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى، فى خط الدفاع، ومحمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – إبراهيم حسن – يوسف اوباما، فى خط الوسط، وأخيرًا حميد أحداد، فى خط الهجوم.



بينما ضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العلى المحمدي، خط الدفاع: عمر النمساوى و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم، خط الوسط: العربى الناجى و بكر الهلالى و أمين الكاس وسمير ويدار، خط الهجوم: لابا كودجو و حمدى لعشير.



كما نجح الزمالك بفضل تتويجه بلقب الكونفدرالية فى التأهل للعب مباراة السوبر الإفريقى ليواجه الترجى التونسى الذى شارك فى المباراة بصفته بطلاً لدورى أبطال إفريقيا عن النسخة الماضية، ليتوج باللقب الأبيض باللقب، للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب الترجى التونسى، بعدما حقق الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، في فبراير 2020.



وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.



وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.



وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.



وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ80 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.