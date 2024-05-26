شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الأهلي يمتلك أقوى اسكواد فى أفريقيا.. وسوبر القطبين خارج التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادى الاهلى والمشرف على المنتخبات الوطنية، أن المارد الأحمر يستحق عن جدارة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى، لأنه يمتلك أقوى اسكواد لفريق فى القارة.

وقال محمد يوسف، فى مداخلة هاتفية لبرنامج ياحلو صبح نهارنا أون عبر إذاعة أون سبورت إف إم مع محمد منير وأميرة أسامة، "مبروك للأهلى وجماهيره يستحقون التتويج باللقب، فريق لم تهتز شباكه سوى بهدف وحيد طوال البطولة".

وأضاف مدرب الأهلى الأسبق، "الأهلى يمتلك أقوى إسكواد فى قارة أفريقيا، وأرى أن مصطفى شوبير هو أفضل لاعبى الفريق وقدم أداءً مبهراً للغاية".

وعن السوبر الأفريقى علق محمد يوسف، "مباراة خارج التوقعات والاهم من النتيجة أن اللقب مصري خالص، وأن الكرة المصرية هي المنتصرة بتألق الأهلى والزمالك، وأعتقد أن حسام حسن مدرب المنتخب سوف يستفيد من تألق القطبين وكذلك المحترفين لإنجاز مهمة الصعود لكأس العالم".

يذكر أن برنامج "ياحلو صبح نهارنا أون" من تقديم محمد منير وأميرة أسامة وإسراء سعد ورئيس التحرير عمرو حجاج، وإعداد لبنى عبد الله ومحمد عبد الجليل، ويذاع يومياً من الأحد للخميس عبر راديو أون سبورت إف إم من السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة.