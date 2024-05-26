شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تواجه جورجينا كيندي اليوم فى نهائي بطولة مانشستر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقي البطلة المصرية نور الطيب، اليوم الأحد، بالإنجليزية جورجينا كيندي في الدور النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، التي تقام في مدينة مانشستر خلال الفترة بين 22 إلى 26 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الطيب في نصف النهائي على مواطنتها روان العربي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-1, 11-1.

وتحمل البطلة المصرية نور الطيب، وزوجها علي فرج، لقب النسخة الماضية من بطولة مانشستر للاسكواش.

وشهدت البطولة مشاركة:

4 لاعبين في منافسات الرجال وهم: يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، فارس الدسوقي، محمد الشربيني.

6 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نور الطيب، فريدة محمد، روان العربي، سلمى هاني، نور أبو المكارم، هيا علي.

وتحمل البطلة المصرية نور الطيب، وزوجها علي فرج، لقب النسخة الماضية من بطولة مانشستر للاسكواش.