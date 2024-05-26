شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: إمام عاشور أفضل صفقات الأهلى فى السنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى خالد مرتجى، أمين صندوق النادى الأهلي، سعادته بتحقيق الفريق الأحمر لبطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وقال مرتجي فى تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم، "من الصعب أن تتحمل ضغط 80 مليون أهلاوي، والذي استمر منذ انتهاء مباراة الذهاب فى رادس حتى صافرة نهاية مباراة الأمس، والتتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا".

وأشار إلى أن الجميع فى الأهلي كان يعمل على تنظيم المباراة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للخروج بهذا الشكل المشرف".



وأضاف خالد مرتجى، "هناك إنجازات على صعيد جميع الألعاب الجماعية والفردية بالنادى الأهلي، وهذا إهداء لروح العامرى فاروق الذي أشعر بعدم رحيله".

وأكد مرتجى أن "إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أفضل الصفقات التى أبرمها الأهلي فى السنوات الأخيرة".

وتوجه خالد مرتجى بالشكر إلى جميع الجهات المسؤولة عن تنظيم مباراة الأهلي والترجي بالأمس و التعاون من أجل خروج المباراة بأفضل الصور التى تصدرت جميع المشاهد على مستوى العالم.