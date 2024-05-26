شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تنزانيا فى فرصة الصعود لمونديال الساق الواحدة 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثانى عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، التى تقام بملاعب القطامية ببتروسبورت، وتختتم غدا الاثنين.

ويلتقى فى الرابعة عصر اليوم منتخب جامبيا مع بوروندي لتحديد المركزين الحادى عشر والثانى عشر.

كما يلتقى كينيا مع أوغندا فى السادسة مساءً لتحديد المركزين التاسع والعاشر، وفيما يخض مواجهة مصر وتنزانيا فتقام فى الثامنة مساء اليوم لتحديد المركزين السابع والثامن، والمنتخب الفائز يضمن الصعود لكأس العالم 2026

وتعد مواجهة ليبيريا وانجولا اخر مباريات اليوم فى المنافسات والتى تقام فى العاشرة مساءا أيضا

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره تنزانيا لحسم اخر فرصة للتأهل إلي نهائيات كأس العالم المقبلة 2026، حيث يتنافس المنتخبان علي بطاقة التأهل الأخيرة وهي المركز السابع.



فيما يواجه منتخب أنجولا نظيره منتخب ليبريا علي المركزين الخامس والسادس.

ومن المقرر ان يواجه منتخب غانا نظيره المغربي في النهائي، فيما يواجه منتخب الجزائري نظيره النيجيري على المركزين الثالث والرابع.

ويضم المنتخب الوطني لفريق الساق الواحدة 15 لاعبا هم :

في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد ، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط :محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن .

الهجوم : حسني مبارك،

عبد الله مصطفي ، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشرف إسماعيل إبراهيم.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف

أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتورة منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.