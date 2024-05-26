شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي خلص على الترجى فى 4 دقائق.. محطات "الشهد" فى رحلة الثانية عشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي العديد من الأرقام القياسية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي دون هزيمة للمرة الثانية فى تاريخه بعد فوزه على الترجي فى المباراة النهائية.

وحصد الأهلي بلقب هذا الموسم بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل 5 مرات ولم يتلق أى هزيمة، ليحقق إنجازاً غاب عن الأهلي منذ 19 عامًا.

وبات فريق الأهلي أول فريق في تاريخ دوري أبطال أفريقيا يحقق لقب البطولة مع استقبال مرماه هدف واحد فقط، بعد فوزه على الترجي بهدف دون رد.

وبات الأهلي أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يحقق 10 كلين شيت متتالي حيث حافظ مصطفى شوبير على نظافة شباكه في 9 مباريات ومن قبله الشناوي في مباراة.

وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ الأهلي التي يفوز فيها بلقب أبطال أفريقيا بدون أي خسارة، بعد نسخة 2005 التى توج فيها المارد الأحمر باللقب في النهائي على حساب النجم الساحلي التونسي ودون أن يتلقى أى هزيمة فى مشواره بالبطولة.

مشوار التتويج بالثانية عشرة بتوقيت الأهلى

الدور التمهيدى الثانى سانت جورج الاثيوبى 0-3 الأهلى

الأهلى 4-0 سانت جورج الإثيوبى





دور المجموعاتالأهلى 3-0 ميدياما الغانى

يانج أفريكانز 1-1 الأهلى

الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري

شباب بلوزداد الجزائري 0-0 الأهلى

ميدياما الغانى 0-1 الأهلى

يانج أفريكانز 0-1 الأهلى





ربع النهائي سيمبا 0-1 الأهلى

الأهلى 2-0 سيمبا التنزانى





نصف النهائي مازيمبى 0-0 الأهلى

الاهلى 3-0 مازيمبى الكونغولى





النهائي الترجى التونسى 0-0 الأهلى

الأهلى 1-0 الترجى التونسى.