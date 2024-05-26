شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الأمنى يحدد أعداد الحضور فى نهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إقامة الاجتماع الأمنى لتحديد أعداد حضور نهائى كأس مصر عقب انتهاء منافسات دور ربع النهائى، المحدد لها غدا الإثنين.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ الخليج 365، إن تحديد أعداد الحضور سيطبق على نصف النهائى والنهائى المحدد لهما 1 ، 2 يونيو المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

تقام على مدار اليوم وغدا الإثنين ، 4 مواجهات فى إطار دور ربع نهائى بطولة كأس مصر لرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 بين كلا من ، طلائع الجيش مع البنك الأهلى والزمالك مع إتحاد الشرطة و سموحة مع هليوبوليس وسبورتنج مع أصحاب الجياد.

ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب دورى محترفى اليد هذا الموسم والوصول إلى اللقب الخامس والعشرين فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى نسخة 2023/224.

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى للموسم الحالى فوز الأهلى بنتيجة 26/25 قبل أن ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز باللقاء الثانى بنتيجة 29/25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة .

وعقب تتويج الأهلى بدورى موسم 2023/2024 ، تم الإعلان عن وصول الأهلى للقب الخامس والعشرين فى تاريخه.

وكشف مصدر مسئول بلجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن نادى الأهلى يمتلك 24 بطولة دورى على مستوى الرجال فى سجلات الاتحاد، إلا أن موسم 87/88 حصل عليه فريق بورسعيد على مستوى الرجال، بينما توج الأهلى به بفريق المرتبط.