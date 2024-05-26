مصير مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر

يترقب مسئولو نادي الزمالك قرارًا منتظرًا من اتحاد الكرة المصري بشأن تأجيل مباراة بروكسي ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتقدم مسئولو الزمالك بطلب إلى اتحاد الكرة يطلب خلاله تأجيل مباراة بروكسي في بطولة كأس مصر، خاصة وأن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر طلب ضم اللاعبين الدوليين للمعسكر القادم مبكرا.

اقرأ أيضًا: وسام أبو علي يعلق على تتويجه مع الاهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

وكان نادي الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي البطولة، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدفين لهدف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في أول مبارتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.