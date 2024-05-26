"رجعنا لأيام زمان".. محمد بركات يعلق على تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعرب محمد بركات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سعادته الكبيرة بتتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي في النهائي، مشيراً إلى الدور القوي الذي قامت به الجماهير لدعم الفريق.

وكان الأهلي تمكن من الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024، بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وقال بركات في تصريحات عبر قناة "المحور": "الأهلي كان يرغب في حصد اللقب منذ بداية البطولة، وسعيد بتتويج الفريق باللقب للمرة الـ12 في تاريخه".

وأضاف: "جماهير الأهلي هي الكنز الحقيقي، ومنظر الجمهور في مدرجات ستاد القاهرة لدعم الفريق خلال أمام الترجي رجعنا لأيام زمان".

وتابع: "الدعم المستمر من جماهير الأهلي، يجعل أي لاعب لديه الشغف، والرغبة الدائمة في تحقيق البطولات بشكل مستمر".

واختتم بركات تصريحاته: "اللاعبين والأجيال داخل الأهلي تتغير بشكل مستمر، ولكن وفاء الجماهير ودعمهم الدائم لا يتغير".

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