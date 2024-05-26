شوبير يرفض إجراء مداخلة لبرنامج والده.. والأخير يعلق مازحا: "انسى اللي وعدتك به"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه أحمد شوبير مقدم البرامج ولاعب الأهلي السابق، رسالة إلى نجله مصطفى حارس مرمى الأحمر الحالي، عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطلب شوبير من كريم فؤاد لاعب الأهلي، خلال مداخلة هاتفية على برنامج الأول، التوسط إلى مصطفى لإجراء مداخلة هاتفية، ورد عليه فؤاد: "بقوله تعالى كلم قاللي لأ مبعملش مداخلات، وقاللي بتكلم أبويا سلملي عليه".

وعلق شوبير مازحا: "قل له ما كنت موعودا به في البيت ليس موجودا (انسى اللي وعدتك به)".

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