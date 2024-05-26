"نهدي اللقب لمعلول".. أول تعليق من أحمد عبد القادر بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 على التوالي.

وتمكن الأهلي من الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024، بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وقال عبد القادر في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على "فيس بوك": "على الرغم من التسجيل المبكر إلا أننا كنا على أعصابنا بقية المباراة، ولكننا نحمد الله على التسجيل المبكر، والله توج مجهودنا بالفوز باللقب".

وأضاف: "كنا نتمنى تواجد معلول معنا في المباراة، ونهدي له لقب البطولة، وأتمنى له العودة السريعة للملاعب، والتألق مرة أخرى مع الفريق".

وتابع: "أشكر الجماهير على دعم الفريق، وهذه البطولة تحسب لهم، وأتمنى أن يستمر دعمهم الدائم للفريق، وإن شاء نستمر في تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير".

وواصل: "نجحت في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في مناسبتين، بالإضافة إلى مشاركتي في نهائي ثالث بالبطولة، والأهلي يمتلك جيل محترم، وهناك لاعبين توجوا بالبطولة في 6 و4 مناسبات من قبل".

واختتم عبد القادر تصريحاته: "أمامنا العديد من البطولات في الفترة المقبلة، ومنها الدوري المصري وبطولتي السوبر الأفريقي والمصري، لكن تظل بطولة أفريقيا من أهم البطولات".

ونجح الأهلي في حصد لقب البطولة للمرة الـ12 في تاريخه، والمرة الثانية على التوالي.

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