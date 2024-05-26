شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل كولر "بعبع" النهائيات و"صائد" البطولات فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، لقبا جديدا لسجل إنجازاته مع فريقه الحالى، حين قاد المارد الأحمر للتتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى.

ومنذ توليه تدريب الأهلي فى سبتمبر 2022، تمكن كولر من قيادة الفريق للتتويج بثمانية ألقاب هى "ثلاث بطولات لكأس السوبر المصري، ولقبين بدوري أبطال أفريقيا، ولقبين بكأس مصر، إلى جانب بطولة الدوري المصري".

وحظي كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بهم وكذلك إدارة النادي خاصة مع الألقاب التى حققها لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ليستمر حتي نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلي 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 101 مباراة، فاز فى 69 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 190 هدفاً وتلقت شباكه 67، وخرج بشباك نظيفة فى 59 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2)

ولم يحقق كولر أي بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية فى تاريخه، بجانب قيادته لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.

وخاض المدرب السويسري مارسيل كولر ثمانية نهائيات مع الأهلى، نجح فى تحقيق الفوز في سبعة مباريات، وخسر مباراة واحدة فقط وهى كالتالي:

1- نهائي كأس السوبر المصري 2021 ( الأهلى 2-0 الزمالك).

2- نهائي كأس مصر 2021 الأهلى 2-1 بيراميدز.

3- نهائي كأس السوبر المصري 2022 الأهلى 1-0 بيراميدز.

4- نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 الأهلى 3-2 الوداد البيضاوي المغربي.

5_ نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023 الأهلى 0-1 اتحاد العاصمة الجزائري.

6- نهائي كأس السوبر المصري 2023 الأهلى 4-2 مودرن فيوتشر.

7_ نهائي كأس مصر 2023 الأهلى 2-0 الزمالك.

8_ نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 الاهلى 1-0 الترجى التونسى