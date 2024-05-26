شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الملاكمة يتوجه إلى رومانيا 10 يونيو للمشاركة فى الحزام الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة ، عن سفر المنتخب يوم 10 يونيو الجارى للمشاركة فى فى بطولة الحزام الذهبى برومانيا فى يونيو المقبل، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وقال غنيم لـ الخليج 365، إن بعثة المنتخب وصلت من معسكر أوزبكستان أمس بعد خوض معسكر مثمر استمر لأكثر من 10 أيام، مشيراً إلى أن بطولة الحزام الذهبى تقام خلال الفترة من 11 و حتى 17 يونيو المقبل.

وحصد لاعبو منتخب مصر للملاكمة مؤخراً ميداليات متنوعة لمصر فى دورة الألعاب الأفريقية في غانا، خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الماضى.

وحقق لاعبو المنتخب المصري للملاكمة فضيتين، جاءت عن طريق الثنائي رحمة محفوظ في وزن 60 كجم، وعمر العوضي فضية وزن 71 كجم.

وكان علي السلاموني قد حصد على برونزية وزن 92 كجم، كما توجت يمنى عياد ببرونزية وزن 54 كجم.