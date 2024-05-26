شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محترفين فى القائمة النهائية لمنتخب مصر لمواجهتى بوركينا وغينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد انضمام 5 لاعبين محترفين فى القائمة النهائية لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، استعداداً لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واللاعبون الخمسة هم محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى، وتأكد غياب أحمد حجازى ومحمد الننى وعمر مرموش وسام مرسى.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من 28 مايو الجارى بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.