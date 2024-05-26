شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الصالات يدعمون الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى الكونفدرالية والأبطال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد استاد القاهرة ملحمة تاريخية على مدار أسبوع من خلال مؤازرة نجوم ألعاب الصالات فى الأهلى والزمالك لفريقى كرة القدم فى القطبين بنهائى الكونفدرالية ودورى أبطال أفريقيا.

وشهد نهائى الكونفدرالية الأفريقية، الذى توج به الزمالك على حساب نهضة بركان المغربى، ظهور نجمات صالات الزمالك، ياسمين نوح كابتن فريق الكرة الطائرة، ومريم مصطفى وأيسل نديم، كما حضر نجوم صالات الأهلى وأبرزهم ثنائى الطائرة عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح، ونجوم اليد عبد الرحمن حميد وعمر خالد "كاستيلو" فى نهائى دورى الأبطال، الذى توج به الأهلى على حساب الترجى التونسى.

وضرب النادي الأهلي موعدا ناريا مع الزمالك على لقب السوبر الأفريقي بعد تتويج الأحمر بدورى أبطال أفريقيا والأبيض بالكونفدرالية.



ياسمين نوح



حميد وكاستيلو



عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح



مرميم مصطفى لاعبة طائرة الزمالك بالمدرجات



نجوم صالات الأهلى