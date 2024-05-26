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منتخب التجديف البارالمبي يحصد برونزية كأس العالم بسويسرا

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب الوطني للتجديف البارالمبي ميدالية برونزية تاريخية في بطولة كأس العالم للتجديف البارالمبي التي أقيمت في سويسرا في الفترة من 24 حتى 26 مايو الجاري.

حيث تمكن الثنائي علي الزيني ومروة عبدالعال من الحصول على المركز الثالث في سباق القارب الزوجي المختلط مسافة 2000 متر بزمن قدره 8:32.24.

هذه الميدالية البرونزية تعد أول ميدالية عالمية في تاريخ التجديف البارالمبي المصري، والتي تؤكد على التطور الكبير الذي يشهده هذا النشاط الرياضي في مصر.


وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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