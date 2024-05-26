الهلال السعودي يكثف محاولاته لاستعادة خدمات مالكوم

ياسر رشاد - القاهرة - يكثف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي محاولاته الطبية من أجل الحصول على خدمات نجم الفريق خلال مواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر.

وتعرض البرازيلي مالكوم فيليبي، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، للاصابة في آلام الركبة قبل المباراة بفترة كافية.

ووفقا لما ذكرته بعض وسائل الاعلام السعودية، ان مالكوم أصبح يشعر بآلام بسيطة في ركبته، يخضع بسببها حاليًا إلى جلسات استشفائية داخل عيادة النادي، بغية التعافي منها.

و، سيغيب البرازيلي عن مباراة الوحدة، الإثنين المقبل، ضمن الجولة الختامية من دوري روشن السعودي، لتراكم البطاقات الصفراء.

و سيحاول الجهاز الطبي إعادته إلى التدريبات تأهبًا لموقعة النصر النهائية التي لا يزال موعدها غير معلن رسميًا.

وتعرض مالكوم نجم الهلال لهذه الإصابة خلال مواجهة الطائي الأخيرة في الجولة الـ 33 من الدوري.