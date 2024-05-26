شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي طلبة: الأهلى حصد دوري الأبطال فى رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الأهلي حصد دوري أبطال أفريقيا من مباراة الذهاب فى رادس بعد التعادل السلبي مع الترجي التونسي.

وأضاف طلبة، فى تصريحات ببرنامج الكلام المظبوط مع حتحوت على راديو أون سبورت إف إم، أن الأهلى استطاع الضحك على الترجي فى أغلبية أوقات مباراتي الذهاب والإياب، ما ترتب عليه خروج نتيجة الذهاب بالتعادل، وهو ما جعل الأمور أفضل بالنسبة للأهلي قبل الدخول فى مباراة العودة باستاد القاهرة.

وأشار مجدي طلبة إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رفض المجازفة وفضل العودة والتراجع دفاعياً فى الشوط الثاني على أمل اللعب على الهجمات المرتدة.

وحقق الاهلى مكاسب كثيرة بعدما توج المارد الاحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة ‏في ‏تاريخه، ‏بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد ‏القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏ ‏

وتنتعش خزينة النادي الأهلي بـ 4 ملايين دولار بعد تتويج الفريق الأول ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حصول الفريق المُتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو النادي الأهلي هذا الموسم، على 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف، وهو الترجي التونسي، على 2 مليون دولار.

وكان باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر زيادة الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا اعتبارًا من الموسم الماضي، والذي شهد تتويج النادي الأهلي بالبطولة أيضًا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، وحصوله على 4 مليون دولار حينها.



ومن المُقرر أن يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإرسال الجوائز المالية للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا إلى النادي الأهلي خلال الأسابيع القادمة.