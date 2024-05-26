شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة يطير إلى المجر لخوض بطولة الرانك العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب المصارعة الحرة، اليوم، إلى المجر لإقامة معسكر مغلق ينطلق غداً ويستمر حتى 4 يونيو المقبل، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الرانك العالمى، والتى تنطلق فى الفترة من 5 إلى 8 من نفس الشهر.

ويضم المنتخب فى المعسكر والبطولة كلا من، محمود مصطفي مديرا فنيا، ومعه اللاعبون جمال عبد الناصر، عمرو رضا، محمد جبر، بالإضافة إلى ضياء كمال جودة.

وحجزت المصارعة المصرية 10 مقاعد في أولمبياد باريس 2024، بواقع 5 مقاعد للمصارعة الرومانية و4 مقاعد للمصارعة الحرة، ومقعد وحيد للمصارعة النسائية.