الاهلي يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن مباراة الألومنيوم

يترقب مسئولو النادي الاهلي قرار اتحاد الكرة المصري بشأن مباراة بروكسي القادمة في دور ربع نهائي كأس مصر.

وكان مقررًا أن يواجه النادي الاهلي نظيره بروكسي الأربعاء المقبل، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر التي يحمل لقبها النسخة الأخيرة.

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ومن المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة عن تأجيل مباراة الاهلي ضد الألومنيوم خلال ساعات مقبلة، على أن ينضم اللاعبون الدوليون لمعسكر المنتخب خلال أيام.

وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر قد طالب اتحاد الكرة بضرورة انضمام اللاعبين الدولين قبل موعد المعسكر المقبل بخمسة أيام، وذلك في إطار الاستعداد لخوض مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.